Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Unbekannter entreißt 86-Jährigem die Geldbörse - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (25. Juli 2022) wollte ein älterer Mann gegen 18 Uhr am Ostwall an der Haltestelle "Rheinstraße" in die Bahn Richtung Düsseldorf einsteigen. Dabei behinderte ihn eine Frau. Gleichzeitig schlug ihm ein Unbekannter in die rechte Seite und riss ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Neue Linner Straße. Der Mann ist 25 bis 30 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug ein blaues Hemd. Der 86-Jährige wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (246)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell