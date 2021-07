Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath/Kliedbruch: Radfahrer gerät in Straßenbahn-Schiene

Krefeld (ots)

Am Dienstag (27. Juli 2021) gegen 19:45 Uhr geriet ein 74-Jähriger auf der Hülser Straße mit seinem Fahrrad in die Straßenbahnschiene und kam zu Fall. Der unter Alkohol stehende Mann wurde dabei schwer verletzt, Lebensgefahr war zunächst nicht auszuschließen. Zwei Zeugen wählten den Notruf und leisteten sofort Erste Hilfe. Der Gestürzte kam schließlich ins Krankenhaus und befindet sich inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Die Hülser Straße war während der Unfallaufnahme zwischen der Weyerhofstraße und "An der Pauluskirche" gesperrt. (308)

