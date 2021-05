Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Polizei stellt Dieb nach Einbruch in Pkw

Krefeld (ots)

Am 24. Mai 2021 um 10:27 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin aus ihrer Wohnung an der Nordstraße einen Mann, der auf dem gegenüberliegenden Parkplatz in mehrere Autos schaute. Hinter einem geparkten Firmenfahrzeug blieb der Mann stehen, und die Zeugin konnte hören, wie dort Glas zersplitterte. Der Mann flüchtete wenig später über die Nordstraße in die Königstraße Richtung Innenstadt. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei.

Die Beamten trafen kurze Zeit später am Tatort ein und fanden einen Pkw mit einer eingeschlagenen Seitenscheibe. Der Halter erschien ebenfalls am Tatort und gab an, dass seine Geldbörse aus dem Fahrzeug entwendet worden sei. Dank der genauen Beschreibung der Zeugin konnten die Beamten im Rahmen der Fahndung einen Tatverdächtigen stellen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde die entwendete Geldbörse des Geschädigten gefunden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen Polen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (206)

