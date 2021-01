Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Jugendliche beschädigen 10 Autospiegel: Festnahme - Polizei sucht Besitzer eines Kinderwagens

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (28. Januar 2021) gegen 2:30 Uhr hatte eine aufmerksame Zeugin die Polizei informiert, weil zwei junge Männer auf der Hülser Straße die Außenspiegel von Autos beschädigen würden. Die Beamten konnten den 16- und den 17-jährigen Deutschen in der Nähe aufgreifen. Insgesamt haben sie die Spiegel von zehn Autos beschädigt und einen Motorroller umgeworfen. Beide wurden ihren Eltern übergeben, die Ermittlungen dauern an.

Die Jugendlichen hatten außerdem einen schwarzen Kinderwagen der Marke "Teutonia" dabei. Die Polizei bittet die Besitzer, sich unter 02151 6340 zu melden. (39)

