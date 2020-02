Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrüche in Krefeld am Samstag den 08.02.2020 - Zeugensuche

Krefeld (ots)

Gartenstadt- Am Samstag, den 08.02.2020, in der Zeit von 12.30 - 21.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Oderstraße, im Bereich der Traarer Str. ein. Der / die unbekannten Einbrecher gelangten vermutlich über einen Wintergarten ins Haus.

Fischeln- An der Wilhelmstraße / Heyes-Kirchweg kam es in der Zeit von 17.00 bis 22.00 Uhr, zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dabei gelangten Unbekannte über einen, an der Hausrückseite gelegenen Balkon, in eine Wohnung und durchsuchten diese.

Cracau- In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Zeit von 23.00 - 01.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaus an der Sankt-Anton-Straße zwischen Ostwall und Dampfmühlenstraße.

In allen drei Fällen konnten die Einbrecher nach Durchsuchung der Objekte in unbekannte Richtung entkommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, wenden sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151-6340 oder per e-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de

Die Polizei rät: Sichern Sie bitte Ihre Fenster, Balkon- oder Terrassentüren sowohl im Erdgeschoss als auch in den oberen Stockwerken. Unser Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie gerne kostenlos und neutral. (88)

