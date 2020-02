Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Sechs Männer verletzen 26-Jährigen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (2. Februar 2020) eskalierte ein verbaler Streit zwischen sechs Männern und einem 26-Jährigen, in dessen Verlauf die sechs Männer auf den Krefelder einschlugen und ihn traten. Er wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 5:30 Uhr war der 26-Jährige auf der Dießemer Straße in Richtung Bahnstraße unterwegs, als er mit einer sechsköpfigen Männergruppe in Streit geriet. Zunächst beleidigten sie sich gegenseitig, dann schlugen und traten die Männer auf den Krefelder ein. Er wurde dabei leicht verletzt.

Ein 23-jähriger Zeuge beobachtete, wie die Männer danach in zwei Taxen stiegen und davon fuhren. Der Zeuge merkte sich die Kennzeichen und verständigte Polizei und Rettungswagen. Der 26-Jährige wurde im Anschluss von einem Rettungswagen versorgt.

Eines des Taxen hielt an der Tannenstraße, Ecke Lewerentzstraße, das andere hielt am Hauptbahnhof. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Einer der Schläger war etwa 30 Jahre alt, mit lichtem Haar, weißem Hemd und schwarzer Jacke. Die anderen Täter können nicht beschrieben werden.

Hinweise bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (75)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell