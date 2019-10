Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Charlottering: Alkoholisierter Lkw-Fahrer verursacht Auffahrunfall

Krefeld (ots)

Der alkoholisierte Fahrer eines Lkw ist am Samstagmorgen (12. Oktober 2019) auf dem Charlottering Ecke Rather Straße auf ein an der Ampel wartendes Auto aufgefahren. Dessen Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der 54-jährige Fahrer des Lkw Daimler Benz fuhr um 9 Uhr auf dem Charlottering auf die Kreuzung mit der Rather Straße zu.

Nach eigenen Angaben übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne, dass die dortige Ampel Rotlicht zeigte und fuhr auf den VW eines an der Ampel wartenden 49-Jährigen aus Duisburg auf.

Dessen Auto schob er auf ein weiteres Fahrzeug.

Der Fahrer des VW erlitt dabei leichte Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer des Lkw nach Alkohol roch.

Sie ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren. (777)

