Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Duo raubt 15-Jährigen aus - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein 15-jähriger Schüler soll am Montagmittag (18. November, 12:20 Uhr) auf der Westender Straße/Ecke Dennewitzstraße von einem Duo ausgeraubt worden sein. Die beiden Räuber sollen dem Duisburger unter anderem seine Kopfhörer und sein Handy entrissen haben. Danach sollen sie die Flucht in Richtung eines Kleingartenvereins ergriffen haben. Noch am gleichen Tag erschien der Ausgeraubte im Beisein seiner Mutter beim zentralen Anzeigendienst des Polizeipräsidiums Duisburg und erstattete Anzeige.

Die zwei Flüchtigen können wie folgt beschrieben werden: zwischen 15 und 17 Jahre alt und 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Einer hat eine schlanke Statur und "schlechte Zähne", schwarze Haare und eine gebräunte Haut. Sein Komplize hat schwarze Haare mit einem Seitenscheitel und trägt einen kurzen Bart. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Raub oder den Unbekannten machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

