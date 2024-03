POL-DU: Hochfeld: Kripo beweist langen Atem: Jugendlicher Intensivtäter überführt

Duisburg (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag (9. März) gegen 15 Uhr einen 27-Jährigen am Brückenplatz ausgeraubt. Der Mann berichtete der Polizei, dass ihm der Räuber die Umhängetasche aus der Hand gerissen hat und dann in Richtung Theater am Marientor weggerannt ist. Während seiner Flucht habe sich der Täter das Bargeld geschnappt und die Tasche weggeschmissen. Dann sei er in ein Fahrzeug gestiegen ...

