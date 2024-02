POL-DU: Dellviertel: Luxus-Parfüm gestohlen und Ladendetektiv attackiert

Duisburg (ots) - Ein Unbekannter hat am Freitagabend (16. Februar, 22:20 Uhr) eine Frau (75) an ihrer Wohnungstüre auf der Franklinstraße ausgeraubt. Die Seniorin berichtete den Einsatzkräften, dass der Mann zuvor an ihrer Türe geklopft hatte. Nachdem sie die Türe geöffnet hatte, sah sie einen Maskierten, der mit einem Messer in der Hand Bargeld forderte. Nachdem ...

