Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Container-Aufbrecher gefasst

Duisburg (ots)

Ein Zeuge hat am Mittwochabend (17. November, 21:20 Uhr) die Polizei alarmiert, weil er verdächtige Knackgeräusche an einem Baustellen-Container auf der Koloniestraße auf dem Gelände einer ehemaligen Disco hörte. Die Beamten stellten am Baucontainer durch Hebelversuche verbogene Türen fest. In der Nähe konnten Polizisten zwei Tatverdächtige (25 und 32 Jahre) ausmachen, die sie mit zur Wache nahmen. Nach der Anzeigenerstattung durften beide Männer wieder nach Hause gehen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell