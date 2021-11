Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Raub auf Fahrrad-Geschäft - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Nach einem Raub auf einen Fahrrad-Laden am Mittwochabend (17. November) sucht die Polizei Zeugen. Der Inhaber (40) berichtete den Beamten, dass er in der Werkstatt gearbeitet hat, als die bislang unbekannten Täter gegen 21:55 Uhr an der Hintertür des Geschäftes klopften. Als der Mann die Tür öffnete, schlugen sie diese vor seinen Kopf. Der 40-Jährige fiel zu Boden und verlor das Bewusstsein. Als er kurze Zeit später wieder zu sich kam, bemerkte er, dass vier E-Mountainbikes der Marke "Fantic" fehlten. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Wer hat den Raub beobachtet, die E-Bikes gesehen oder kann Angaben zu den Tätern machen? Das Kriminalkommissariat 13 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell