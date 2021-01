Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Ertappter Dieb sprüht Reizgas

Duisburg (ots)

Ein Ladendetektiv hat am Donnerstag (14. Januar, 19:15 Uhr) einen Mann in sein Büro gebracht, der mehrere Pakete Kaffeebohnen in seinen Rucksack gepackt und ohne zu bezahlen die Kasse des Supermarktes an der Günterstraße passiert haben soll. Als der 58 Jahre alte Mitarbeiter die Polizei anrufen wollte, kam es zum Gerangel zwischen ihm und dem mutmaßlichen Dieb. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 37-Jährige dem Detektiv Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Die Kartusche, sowie ein Taschenmesser hatte er zuvor in seiner Jackentasche. Gemeinsam mit einem 22 Jahre alten Zeugen konnte der verdächtige Kaffeedieb bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung festgehalten werden. Das Messer und das Reizgas stellten die Polizisten sicher und schrieben eine Anzeige.

