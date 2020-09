Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Zeuge erwischt mutmaßlichen Dieb im eigenen Wagen

Duisburg (ots)

Ein Zeuge hat am Donnerstag (3. September, 18 Uhr) einen in seinem eigenen Wagen sitzenden mutmaßlichen Dieb auf der Krokusstraße erwischt. Als der 69-Jährige ihn ansprach, flüchtete der Unbekannte gemeinsam mit seinem Komplizen, der sich zuvor erfolglos an geparkten Autos zu schaffen gemacht haben soll. Dank der guten Beschreibung konnte eine Streifenwagenbesatzung die Verdächtigen (19, 21) in der Nähe festnehmen. Gestohlen hatten sie nichts und der Twingo des Zeugen ist, weil er offenbar nicht verschlossen war, unbeschädigt. Beide Männer werden jetzt wegen des versuchten Diebstahls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell