Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Nicht nur Zigaretten und Süßes in Kiosk verkauft?

Duisburg (ots)

Die Polizei, das Ordnungsamt und weitere Ermittlungsbehörden sind am Mittwoch (12. Februar, 19:45 Uhr) gemeinsam in einem Kiosk in Bruckhausen aufgeschlagen: Sichergestellt haben die Beamten nicht nur mutmaßliches Dealgeld, sondern auch über 100 Gramm Marihuana, zwei Feinwaagen und typisches Verpackungsmaterial, das sich in einem Hinterzimmer befand. Die Polizei hat die 30 Jahre alte Betreiberin vor Ort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde sie wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Die Stadt schloss den Kiosk und leitete ein Gewerbeuntersagungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell