Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Essen: Tatverdächtiger Einbrecher gefasst

Duisburg (ots)

In der vergangenen Woche (7. Mai) ist es der Polizei gelungen, auf der Zeunerstraße in Essen-Bredeney einen tatverdächtigen Einbrecher festzunehmen. Gegen den aus Mazedonien stammenden Mann lag ein offener Haftbefehl wegen begangener Wohnungseinbrüche in Huckingen vor. Der mutmaßliche Einbrecher war bis zu seiner Festnahme untergetaucht und lebte mit falscher Identität bei seiner Familie in Essen-Werden. Der 47-Jährige kommt für sechs weitere Wohnungseinbrüche in Essen und Mülheim infrage: In drei Fällen konnten die Ermittler die DNA des mutmaßlichen Einbrechers an den Tatorten feststellen. Akribische Ermittlungsarbeit führte die Duisburger Beamten mithilfe eines Essener Einsatzkommandos am vergangenen Dienstag zum Ziel. Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nunmehr wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls in Untersuchungshaft. (stb)

