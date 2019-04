Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub eines Handys

Duisburg (ots)

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei jetzt einen mutmaßlichen Handyräuber.

Ein Duisburger (27) war am Donnerstag (11. April) gegen 21:55 Uhr auf der Moerser Straße in Höhe des Bismarckplatzes auf dem Weg zur Bushaltestelle. Hierbei sprach ihn ein Unbekannter an und fragte den 27-Jährigen, ob er Drogen kaufen wolle. Als der Geschädigte dies verneinte und weiter ging, folgte ihm der Tatverdächtige, schlug ihm in den Nacken und riss ihm sein Handy aus der Hand. Der Duisburger packte den Unbekannten an der Kleidung, um ihn an der Flucht zu hindern. Erst als der junge Mann drohte ihn "abzustechen" und in seine Jackentasche griff, lies der Geschädigte ihn los. Der Flüchtige rannte in die Feldstraße und entkam über ein Schulgelände. Der Beraubte erinnerte sich, dass der Tatverdächtige zuvor aus einer Spielhalle kam.

Inzwischen liegt ein Gerichtsbeschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung vor. Die Lichtbilder des Tatverdächtigen, aufgenommen in besagter Spielhalle, sind über den nachfolgenden Link im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/duisburg-raub-1

Zeugen, die genauere Angaben zu der abgebildeten Person machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203-280-0. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell