POL-DU: Huckingen: Leerstehender Hühnerstall brannte aus

Am Vormittag des 27.April setzten bislang unbekannte Täter einen ehemaligen Hühnerstall des leerstehenden Gutshofs "Böckum" am Böckumer Burgweg 61 in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, nachdem sie durch eine aufmerksame Passantin informiert wurde. Das Gebäude befand sich bereits vor dem Brand in einem stark baufälligen Zustand. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

