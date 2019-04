Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Autofahrerin kollidiert mit Straßenbahn

Duisburg (ots)

Eine Autofahrerin wollte am Donnerstag (11. April, 15:20 Uhr) aus der Heerstraße kommend auf der Düsseldorfer Straße über eine Sperrfläche wenden. Dabei übersah sie eine aus der Innenstadt kommende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Renault einige Meter weit. Die 67 Jahre alte Fahrerin verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. (JG)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell