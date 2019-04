Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Nach Zigarette gefragt und dann verprügelt

Duisburg (ots)

Ein circa 18 bis 20 Jahre alter Mann hat am Mittwoch (10. April) gegen 20:30 Uhr auf dem so genannten "Grünen Pfad" am Landschaftspark einen 16-Jährigen nach einer Zigarette gefragt. Nachdem er eine bekommen hatte, schlug er unvermittelt mit der Faust zu. Der Duisburger stürzte zu Boden. Der Unbekannte versuchte vergeblich, ihm das Handy zu entreißen und flüchtete anschließend ohne Beute in Richtung der Lösorter Straße. Die Polizei sucht Zeugen, die den etwa 1,75 Meter großen Unbekannten gesehen haben. Er hat schwarze, kurze, lockige Haare, eine dunkle Hautfarbe und trug eine graue Jogginghose mit dem Markenemblem "Champion" sowie eine Bauchtasche. Er sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen. Der verletzte Jugendliche kam mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus. (JG)

