Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Streit ums Handy endet mit Messerstichen - Taxifahrer gesucht

Duisburg (ots)

Drei Männer sind in der Nacht auf Samstag (23. Februar, 0:50 Uhr) an der Haltestelle Landschaftspark Nord auf der Neumühler Straße in Streit geraten. Zunächst setzten sich die Männer verbal auseinander. Im weiteren Verlauf sollen der 16-Jährige und der 18-Jährige auf den 39-Jährigen eingeschlagen und ihn mit Messerstichen schwer verletzt haben. Die mutmaßlichen Täter ließen, weil er sie anflehte, von ihm ab und brachten ihn mit einem Taxi ins Krankenhaus. Dort operierten die Ärzte sofort. Es besteht keine Lebensgefahr mehr. Die Polizei konnte die beiden tatverdächtigen Männer identifizieren und festnehmen. Sie sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Kripo sucht nach dem Taxifahrer und bittet ihn, sich unter der Rufnummer 0203 280-0 beim KK 11 zu melden. Er hat den verletzten Mann und die beiden mutmaßlichen Täter ins Krankenhaus gefahren und ist ein wichtiger Zeuge.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell