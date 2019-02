Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Festnahme nach zwei versuchten Raubdelikten

Duisburg (ots)

Am Samstagmorgen (9. Februar) kam es gegen 08.15 Uhr zu einem versuchten Handtaschenraub zum Nachteil einer 41-jährigen Frau auf der Gelderblomstraße. Nur wenige Minuten später konnte die Polizei einen Tatverdächtigen in Tatortnähe festnehmen. Bei der Festnahme machte sich eine weitere 68-jährige Geschädigte bemerkbar, die ebenfalls kurz zuvor von dem Mann überfallen wurde. Auch bei ihr hatte der Täter versucht, die mitgeführte Handtasche zu entreißen. Beide Frauen stürzten durch die Gewalteinwirkung zu Boden, blieben aber unverletzt. Bei dem Täter wurde zudem eine Geldbörse aufgefunden, die aus einem Diebstahl an einem Kiosk unmittelbar vor den Raubdelikten stammte. Der 22-jährige Tatverdächtige macht zu den Anschuldigungen keine Angaben. Er wird heute (10. Februar) dem Haftrichter vorgeführt.

