POL-DU: Neudorf: Rollstuhlfahrerin überfährt Fußgängerin

Duisburg (ots) - Gegen 10:40 Uhr fuhr heute (7. September) eine ältere Frau in einem Elektrorollstuhl einer Fußgängerin erst von hinten in die Beine und als sie am Boden lag, noch mehrmals über die Beine. Die 52-Jährige hatte die Mülheimer Str. von der Moltke in Richtung Bismarkstraße zusammen mit anderen Fußgängern überqueren wollen. Die Frau kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei (VK22 Tel: 2800) sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität der Rollstuhlfahrerin geben können.

