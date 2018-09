POL-DU: Bergheim: Betrunkener Autofahrer übergibt sich im Blumenbeet

Duisburg (ots) - Am Donnerstag (6. September, 15:55 Uhr) riefen Zeugen die Polizeileitstelle an und berichteten von einem Autofahrer, der nach dem Parken schwankend zu einem Blumenbeet gegangen ist. Dann hat er sich darin übergeben und sich wieder in seinen Wagen gesetzt. Die eingesetzte Streife machte den 64-Jährigen in seinem gepeparkten Pkw auf der Moerser Straße aus. Trotz Beteuerung, dass er doch gar nicht gefahren sei, nahmen die Polizisten den Betrunkenen zur Blutentnahme durch Arzt mit zur Wache. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, stellten den Führerschein sicher und untersagtem ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

