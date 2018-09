POL-DU: Altstadt: Wegen zwei Euro zugeschlagen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Vier Jugendliche haben Freitagnacht (7. September, 2:25 Uhr) einen Fußgänger am Sonnenwall nach zwei Euro gefragt. Als er ihnen nichts geben wollte, schlug ihm einer aus der Gruppe mit der Faust vor den Hals. Anschließend rannte das Quartett über den Friedrich-Wilhelm-Platz in Richtung Innenstadt weg. Die Unbannten sind zwischen 15 und 18 Jahren alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und haben schwarze Haare. Alle hatten dunkle, sportliche Kleidung an. Einer von ihnen trug eine Schirmmütze. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen.

