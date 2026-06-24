PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Dieb festgenommen +++ Trickdiebe erbeuten Bargeld +++ Tor von Spielplatz beschädigt

Hofheim (ots)

1. Dieb festgenommen,

Kriftel, Am Holzweg, Dienstag, 23.06.2026, 22:05 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Dienstagabend einen Mann festgenommen, der zuvor mehrere Arbeitsmaschinen in Kriftel entwenden wollte. Gegen 22:05 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Polizei, dass ein Unbekannter diverse Arbeitsmaschinen aus den Büroräumen der Firma in der Straße "Am Holzweg" entwendet und diese zum Abtransport bereitgestellt hatte. Der Täter konnte von dem Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Streifen festgehalten werden. Diese kontrollierten den 19-Jährigen und das Fahrzeug, mit dem er nach Kriftel gefahren war. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Heranwachsende keinen Eigentumsnachweis für den Transporter vorlegen konnte und nicht im Besitz eines Führerscheins war. Des Weiteren waren die an dem Transporter angebrachten Kennzeichen zuvor gestohlen worden. Nach seiner Festnahme durchsuchten die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Wohnung des 19-Jährigen. Anschließend wurde er wieder entlassen. Auf ihn kommen nun mehrere Verfahren zu.

2. Trickdiebe erbeuten Bargeld,

Hattersheim, Friedrich-Ebert-Straße, Dienstag, 23.06.2026, 17:30 Uhr

(ro)Am Dienstagnachmittag haben Trickdiebe Bargeld in Hattersheim erbeutet. Zwei Männer klingelten bei einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße und gaben sich als Telekommunikationsdienstleister aus. So in die Wohnung gelangt, täuschten sie Reparaturarbeiten am Fernseher vor und einer der beiden verwickelte den Bewohner geschickt in ein Gespräch. Währenddessen nahm der andere unbemerkt Bargeld aus einer Dose an sich. Anschließend verließ das Duo eilig die Wohnung. Der Bewohner bemerkte das Fehlen des Geldes erst einige Zeit später. Einer der vermeintlichen Mitarbeiter wird als ca. 30 Jahre alt, kräftig und mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze kurze Hose sowie einen weiß-grau gestreiften Pullover. Sein schwarzhaariger Komplize soll etwa 25 Jahre alt, schmal und etwa 1,60 Meter groß gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192/ 2079-0 entgegen.

3. Tor von Spielplatz beschädigt,

Hochheim, Am Weiher, Dienstag, 23.06.2026, 20:10 Uhr

(ro)Am Dienstag haben Jugendliche das Tor eines Spielplatzes in Hochheim beschädigt. Gegen 20:10 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass zwei Jugendliche soeben das Tor eines Spielplatzes in der Straße "Am Weiher" beschädigt hätten. Die eilig entsandte Streife musste feststellen, dass der Griff des Tores beschädigt am Boden lag. Die Täter hatten sich bereits aus dem Staub gemacht und konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die beiden Jungen sollen etwa 14 bis 16 Jahre, ca. 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und von "südländischer" Erscheinung gewesen sein. Einer hat eine schwarze Hose, schwarze Turnschuhe und ein türkisfarbenes T-Shirt einen dunklen Schnurrbart getragen. Sein Begleiter war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell