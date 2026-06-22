PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Erst Unfall gebaut, geflüchtet und dann Widerstand geleistet +++ Betrüger festgenommen +++ Exhibitionist am Marktplatz festgenommen +++ Einbruch in Wohnhaus

Hofheim (ots)

1. Erst Unfall gebaut, geflüchtet und dann Widerstand geleistet, Eppstein, Gimbacher Straße, Freitag, 19.06.2026, 07:35 Uhr

(ro)Am Freitagmorgen hat ein berauschter Autofahrer in Eppstein zunächst einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Im Anschluss leistete er gegenüber den eingesetzten Beamten Widerstand. Der 30-Jährige war in einem schwarzen BMW in der Gimbacher Straße unterwegs. In einer Kurve streifte er einen entgegenkommenden Opel. Der BMW-Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt weiter fort. Unbeteiligte Zeugen hielten den BMW an, der Fahrer flüchtete eilig zu Fuß. Eine bereits alarmierte Streife konnten den Mann im Nahbereich antreffen. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand, sodass er zu Boden gebracht werden musste. Hierbei kam auch das Reizstoffsprühgerät eines Beamten zum Einsatz. Der 30-Jährige erlitt leichtere Abschürfungen und Rötungen, ein Beamter wurde am Arm verletzt. Dieser konnte seinen Dienst jedoch fortsetzten. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann außerdem nicht im Besitz eines Führerscheins war. Zudem hatte er vor dem Fahrtantritt nach seinen Angaben Cannabis konsumiert. Der 30-Jährige muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

2. Betrüger festgenommen,

Hofheim-Langenhain, Kornblumenweg, Samstag, 20.06.2026, 09:30 Uhr

(ro)In Langenhain hat die Polizei am Samstag vier Betrüger festgenommen. Die Männer klingelten gegen 09:30 Uhr bei einer Frau im Kornblumenweg und gaben an, dass das Dach erneuert werden müsste. Noch bevor die Bewohnerin dem zustimmte, begann das Quartett mit den Arbeiten. Dies ließ sich die Frau jedoch nicht bieten und rief die Polizei. Die alarmierten Streifen konnten die Betrüger noch vor Ort festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die vier Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

3. Exhibitionist am Marktplatz festgenommen, Schwalbach, Marktplatz, Samstag, 20.06.2026, 14:15 Uhr

(ro)Die Polizei hat am Samstagnachmittag in Schwalbach einen Exhibitionisten festgenommen. Ein Passant meldete der Polizei gegen 14:15 Uhr, dass ein Mann sein Geschlechtsteil auf dem Marktplatz entblößt hatte. Die hinzugerufene Streife konnte den offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stehenden 44-jährigen Wohnsitzlosen antreffen und festnehmen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder von der Dienststelle entlassen.

4. Einbruch in Wohnhaus,

Bad Soden-Neuenhain, Forststraße, Freitag, 19.06.2026, 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(ro)Einbrecher sind am Samstag in ein Wohnhaus in Neuenhain eingestiegen. Die Täter näherten sich zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr dem Anwesen in der Forststraße und gelangten auf unbekannte Art und Weise ins Innere. Sie entwendeten eine Geldkassette, in der sich außer Bargeld auch die Bankkarte des Bewohners befand, bevor sie unbemerkt flüchteten. Im Anschluss wurde die Karte noch für mehrere Einkäufe genutzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

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