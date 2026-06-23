PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Technikgeschäft

Hofheim (ots)

Einbruch in Technikgeschäft,

Hochheim am Main, Weiherstraße, Dienstag, 23.06.2026, 02:40 Uhr - 02:50 Uhr

(kq)In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in ein Technikgeschäft in Hochheim am Main ein und entwendeten mehrere Laptops.

Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich die Täter dem Geschäft in der Weiherstraße und schlugen die Schaufensterscheibe mit einem Gegenstand ein. Anschließend griffen sie durch die entstandene Öffnung und entwendeten drei im Schaufenster ausgestellte Laptops. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter wurden als männlich beschrieben. Einer der Männer trug ein dunkles T-Shirt mit weißen Streifen im Schulterbereich. Der zweite Täter war mit einer dunklen Jacke, einer grauen Hose und weißen Turnschuhen mit dunklem Emblem bekleidet.

Eine Zeugin beschrieb einen der Täter zudem als etwa 1,80 Meter groß mit schwarzen Haaren. Er soll einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

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