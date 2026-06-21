PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Einbruch +++ E-Scooter entwendet +++ 2 E-Bikes geklaut +++ PKW zerkratzt +++ Einbruch in PKW +++ Skateranlage beschädigt

Hofheim (ots)

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Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Täter flüchten nach Ansprache

Tatort: 65760 Eschborn, Eichfeldstraße

Tatzeit: Samstag, 20.06.2026, gegen 11:25 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten in ein Wohnhaus in der Eichfeldstraße einzubrechen. Hierzu machten sie sich an der Kellertür im rückwärtigen Bereich des Anwesens zu schaffen und versuchten, diese aufzuhebeln. Dabei entstand Sachschaden an der Tür.

Die Tat wurde durch einen aufmerksamen Nachbarn gestört, der die Männer ansprach. Daraufhin brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- etwa 170 bis 180 cm groß

- schwarze Overalls

- schwarze Basecaps

- Sonnenbrillen

- einer der Täter führte eine Werkzeugtasche mit sich

Darüber hinaus liegen Hinweise vor, wonach ein weißer Kleinwagen als Fluchtfahrzeug genutzt worden sein könnte.

Die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06196-2073-0 zu melden.

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E-Scooter vor Freibad entwendet

Tatort: 65795 Hattersheim am Main, Ladislaus-Winterstein-Ring

Tatzeit: Samstag, 20.06.2026, zwischen 10:00 Uhr und 21:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen E-Scooter der Marke Segway, Modell MAX G30D II, der außerhalb des Hattersheimer Freibades abgestellt und gesichert worden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen durchtrennte der Täter auf bislang unbekannte Weise das zur Sicherung angebrachte Schloss und entfernte sich anschließend mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06192-2079-0 zu melden.

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Diebstahl von zwei E-Bikes - Ein Fahrrad wieder aufgefunden

Tatort: 65812 Bad Soden am Taunus, Kelkheimer Straße

Tatzeit: Samstag, 20.06.2026, zwischen 16:00 Uhr und 17:50 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Samstagnachmittag zwei hochwertige E-Bikes, die vor dem Parkplatz oberhalb des Freibades in Bad Soden am Taunus an einem Laternenmast abgestellt und mit einem Schloss gesichert waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Schloss mit einem bislang unbekannten Werkzeug durchtrennt. Anschließend entfernten sich die Täter mit den Fahrrädern in unbekannte Richtung.

Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Canyon im Wert von etwa 10.000 Euro sowie um ein beiges E-Bike der Marke Cube im Wert von rund 3.000 Euro.

Das E-Bike der Marke Canyon konnte später durch den Eigentümer im Bereich des Mittelwegs in Schwalbach am Taunus geortet werden. Dort traf er auf zwei unbekannte Personen, die sich an dem Fahrrad zu schaffen machten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter bereits die Abdeckung des Akkus entfernt und hantierten mit Werkzeug an dem E-Bike. Als sie bemerkt wurden, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Marktplatz in Schwalbach am Taunus.

Das zweite entwendete E-Bike der Marke Cube konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,90 Meter groß

- etwa 18 Jahre alt

- kurz rasierte blonde Haare

- blaue Augen

- weißes T-Shirt mit Aufdruck "Bosnien-Herzegowina"

- blaue kurze Hose

- weiße Turnschuhe

Die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des Freibades Bad Soden am Taunus oder im Bereich Schwalbach-Limes gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06196-2073-0 zu melden.

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PKW mutwillig beschädigt

Tatort: 65779 Kelkheim, Frankenallee

Tatzeit: zwischen Freitag, 19.06.2026, 18:00 Uhr und Samstag, 20.06.2026, 00:55 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Frankenallee einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Alfa Romeo Giulia.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden an dem Fahrzeug insgesamt drei Kratzer festgestellt, die mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06195-6749-0 zu melden.

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Einbruch in geparkten PKW

Tatort: 65817 Eppstein, Fischbacher Straße

Tatzeit: zwischen Freitag, 19.06.2026, 14:45 Uhr und Samstag, 20.06.2026, 11:25 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Fischbacher Straße einen geparkten grünen Skoda Fabia, indem er die Heckscheibe des Fahrzeugs zerstörte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus dem Fahrzeug keine Gegenstände entwendet. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Tat mit dem Ziel begangen wurde, Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren zu erlangen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Die Polizeistation Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06195-6749-0 zu melden.

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Vandalismus an Skateranlage

Tatort: 65835 Liederbach am Taunus, Im Kohlruß

Tatzeit: zwischen Donnerstag, 18.06.2026, 15:00 Uhr und Freitag, 19.06.2026, 20:40 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten im genannten Tatzeitraum die Lärmschutzwand der Skateranlage in Liederbach am Taunus erheblich. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Eisengitter der Lärmschutzwand gewaltsam herausgerissen. Darüber hinaus wurden die dahinter befindliche Isolierwolle sowie eine Abdeckplane aus der Konstruktion entfernt und beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, wird aber auf zirka 5000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Kelkheim bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06195-6749-0 zu melden.

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Pressemeldung gefertigt von PHK Mohr (KvD PD Main-Taunus)

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