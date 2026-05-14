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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fiat 500 entwendet +++ E-Scooter gestohlen +++

Hofheim (ots)

1. Fiat 500 entwendet,

Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, Mittwoch, 13.05.2026, 21:00 bis 22:00 Uhr

(jk)Am Mittwochabend wurde ein Fiat 500 in Hofheim entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HG-AM 49 stand in der Niederhofheimer Straße auf dem Parkplatz einer Therme. Unbekannte Täter entwendeten zunächst den Fahrzeugschlüssel aus einem Spind und fuhren anschließend mit dem grauen Fiat davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

2. E-Scooter gestohlen,

Hofheim am Taunus, Lerchenweg, Mittwoch, 13.05.2026, 22:10 - 22:30 Uhr

(jk)In einem kurzen Zeitfenster wurde am Mittwoch ein E-Scooter in Hofheim gestohlen. Der Besitzer stellte den E-Scooter der Marke Xiaomi gegen 22:10 Uhr in einem Hinterhof im Lerchenweg ab. Nur 20 Minuten später musste er feststelle, dass dieser durch einen unbekannten Täter entwendet worden war. Zur Tatzeit befand sich das Versicherungskennzeichen 076 WPO an dem E-Scooter. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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  • 13.05.2026 – 13:34

    POL-MTK: Entwarnung Telefonanlage

    Hofheim (ots) - Entwarnung Telefonanlage, Die technische Störung der Telefonanlage ist behoben. Die Polizeidienststellen in Hessen sind wieder uneingeschränkt telefonisch erreichbar. Weiterhin gilt: In Notfällen immer die 110 wählen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042 E-Mail: ...

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  • 13.05.2026 – 10:15

    POL-MTK: Aktuelle Information - Störung der Telefonanlagen

    Hofheim (ots) - Derzeit kommt es hessenweit zu einer Störung der Telefonanlagen. Dadurch sind einzelne Polizeidienststellen aktuell teilweise telefonisch nicht erreichbar. Der Polizeinotruf 110 ist von der Störung nicht betroffen und weiterhin uneingeschränkt erreichbar. In Notfällen wählen Sie bitte die 110. Wir informieren, sobald die Störung behoben ist. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - ...

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