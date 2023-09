PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Drogenhändler bei Verkehrskontrolle festgenommen +++ Diverse Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern +++ Alleinunfall auf Bundesstraße +++ Aktueller Blitzereport

Hofheim (ots)

1. Drogenhändler bei Verkehrskontrolle festgenommen, Kriftel, Auf der Hohlmauer, Freitag, 15.09.2023, 01:45 Uhr

(wie)Eine Streife der Polizeistation Hofheim hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Mann in einen Pkw kontrolliert, der eine größere Menge Betäubungsmittel bei sich hatte. Die Beamtinnen waren gegen 01:45 Uhr auf einen schwarzen Skoda in der Straße "Auf der Hohlmauer" aufmerksam geworden, in dem ein Mann zu schlafen schien. Nachdem es endlich gelungen war, die Person zu wecken, schlug der Streife starker Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeug entgegen. Mit einer weiteren Streife wurden der 21-Jährige und sein Pkw durchsucht. Hierbei förderten die Beamten eine nicht geringe Menge verschiedener Betäubungsmittel in unterschiedlichen Behältnissen zu Tage. Auch eine ungewöhnlich hohe Menge Bargeld in kleiner Stückelung fand sich im Fahrzeug. Daher nahmen die Streifen den 21-Jährigen fest und fuhren mit ihm gemeinsam zur Durchsuchung seiner Wohnräume. Auch dort konnten weitere Betäubungsmittel sowie verbotene Waffen gefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Diverse Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern, Main-Taunus-Kreis, Donnerstag, 14.09.2023

(da) Am Donnerstag ereigneten sich im Main-Taunus-Kreis mehrere Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Radfahrern, die hierbei verletzt ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

In Schwalbach wurde gegen 11:00 Uhr ein 22-jähriger Radfahrer von einem PKW erfasst. Der Radfahrer befuhr den Westring in Richtung Friedrich-Ebert-Straße, neben ihm fuhr in gleicher Richtung ein Linienbus, der nach links in Richtung Marktplatz abbiegen wollte. Dort hielt zunächst ein PKW, dem der Busfahrer nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt gewährte. Der PKW fuhr daraufhin in den Westring ein, übersah jedoch den Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In Flörsheim wurde gegen 15:30 Uhr eine Radfahrerin bei einem Alleinunfall in der Falkenbergstraße schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen streifte die 16-Jährige eine Bordsteinkante, verlor das Gleichgewicht und stürzte mit dem Kopf gegen die Seitenscheibe eines am Fahrbahnrand geparkten PKW. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

In Kelkheim/Fischbach wurde gegen 16:00 Uhr ein Radfahrer verletzt, als er auf dem Radweg der Fischbacher Straße fuhr und dort von einem aus dem Berliner Ring einbiegenden PKW übersehen und angefahren wurde. Auch dieser Radfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen 16:45 Uhr ereignete sich, ebenfalls in Kelkheim, an der Einmündung Gagernring/Pestalozzistraße vor der Stadtverwaltung ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der Radfahrer befuhr den Gagernring. An der Einmündung zur Pestalozzistraße übersah er einen von der Pestalozzistraße kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW. Es kam zur Kollision, der Radfahrer musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

3. Alleinunfall auf Bundesstraße,

B455, Eppstein, Donnerstag, 14.09.2023, 19:45 Uhr

(da)Vermutlich Sekundenschlaf war die Ursache für einen Alleinunfall am Donnerstagabend auf der B455 bei Eppstein. Gegen 19:45 Uhr war ein Kelkheimer mit seiner Mercedes E-Klasse von Fischbach kommend in Richtung Eppstein unterwegs. In Höhe eines Parkplatzes soll er nach ersten polizeilichen Erkenntnissen in einen Sekundenschlaf verfallen und daraufhin nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Auf dem Parkplatz kollidierte der Mercedes mit einem dort befindlichen Geländer. Der PKW war durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sein Fahrer zog sich diverse Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Montag, 18.09.23: Hochheim/Massenheim, Höhe Kulturhalle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Polizeiautobahnstation

Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt, Flörsheim, Bundesautobahn 66, Donnerstag, 14.09.2023, 16:05 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall auf der A 66 bei Flörsheim verletzt worden. Der 22-Jährige war mit einer Suzuki auf dem linken der drei Fahrstreifen der A 66 in Richtung Rüdesheim unterwegs. Kurz hinter der Tankstelle Weilbach bremste ein vorausfahrender 34-Jähriger seinen Mercedes verkehrsbedingt ab. Der Motorradfahrer schaffte es aufgrund seines zu geringen Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und prallte gegen das Heck des Mercedes. Bei der Kollision wurde der 22-Jährige verletzt, der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf mehrere Tausend Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell