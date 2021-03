PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Porsche bei Einbruch gestohlen +++ Vandalen in Schulgebäude +++ Viele Verkehrsteilnehmer vorbildlich

Hofheim (ots)

1. Einbrecher nehmen Porsche mit,

Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Donnerstag, 11.03.2021, 12:00 Uhr bis Montag, 15.03.2021, 08:15 Uhr

(jn)Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein Bad Sodener Einfamilienhaus eingebrochen und haben Beute im Wert von mehreren Zehntausend Euro gemacht. Ersten Ermittlungen folgend nutzten die Täter zwischen Donnerstag, 11.03.2021 und heute die Abwesenheit der Bewohner eines in der Kronberger Straße gelegenen Wohnhauses und brachen die Eingangstür auf. Hiernach durchsuchten die Kriminellen mehrere Räume nach Wertgegenständen, wobei sie neben Schmuck, einer goldenen Standuhr und Silberbesteck auch einen roten Porsche 911 Carrera 4 entwendeten. An dem verschwundenen Fahrzeug waren bis zuletzt die amtlichen Kennzeichen MTK-HS 976 angebracht. Aufgrund entsprechender Zeugenhinweise könnte sich der Einbruch in der Nacht zum Samstag ereignet haben. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber, die seit letztem Donnerstag verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

2. Hoher Vandalismusschaden in Schule,

Hochheim am Main, Massenheimer Landstraße, Freitag, 12.03.2021, 13:00 Uhr bis Sonntag, 14.03.2021, 18:45 Uhr

(jn)In einer Hochheimer Schule haben unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes einen erheblichen Sachschaden verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten der oder die Täter das Schulgebäude in der Massenheimer Landstraße, welches aufgrund der Kommunalwahlen geöffnet war, und verursachten dort einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro. Dabei drehten sie auch einen Wasserhahn auf und verstopften den entsprechenden Abfluss, was zu einem Wasserschaden führte. Darüber hinaus wurde ein Notausgangsschild beschädigt.

Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 zu melden.

3. Jugendliche beschädigen Bushaltestelle, Hochheim am Main, Dresdener Ring, Sonntag, 14.03.2021, 19:10 Uhr

(jn)Zwei Jugendliche haben am Sonntagabend in Hochheim den Glaseinsatz einer Bushaltestelle zerstört und hiermit einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Gegen 19:10 Uhr hörte eine Zeugin einen dumpfen Schlag im Dresdener Ring und sah im Anschluss zwei etwa 16 bis 17 Jahre alte, rund 1,80 Meter große und schlanke Personen, welche in Richtung Königsberger Ring davonrannten. Allem Anschein nach hatten die beiden zuvor die Glasscheibe eingeschlagen. Ein Täter soll dunkelblonde gelockte Haare haben.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Flörsheimer Polizei unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0.

4. Kollision zwischen Radler und Fußgänger, Bundesstraße 455, Höhe Eppstein, Sonntag, 14.03.2021, 09:00 Uhr

(jn)Infolge eines Unfalles am Sonntagmorgen bei Eppstein ist ein 52-jähriger Fußgänger zwecks weiterer Behandlung in ein Krankenhaus transportiert worden. Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge befuhr ein 48-jähriger Radfahrer aus Frankfurt gegen 09:00 Uhr den Fahrstreifen der B 455 in Richtung Vockenhausen, als etwa 15 Meter vor einem Fußgängerüberweg der 52-Jährige auf die Fahrbahn trat. Hierbei kollidierte der Radfahrer mit dem Fußgänger. Während der Zweiradfahrer lediglich vor Ort behandelt werden musste, wurde der Fußgänger in einem Krankenhaus aufgenommen.

5. Wenig Verstöße bei Kontrollen im Kreisgebiet, Hofheim am Taunus, Flörsheim am Main, Eschborn, Sonntag, 14.03.2021, 11:30 Uhr bis 14:45 Uhr

(jn)Im Main-Taunus-Kreis wurden am Sonntag in drei Kommunen Verkehrskontrollen durchgeführt, wobei die Polizei ein Hauptaugenmerk auf Verstöße gegen die Gurtpflicht gelegt hat. Im Verlauf der Kontrollen im Schmelzweg in Hofheim, in der Schwalbacher Straße in Eschborn und in der Grabenstraße in Flörsheim fielen insgesamt ein Dutzend Verkehrsteilnehmer auf, die nicht angeschnallt waren. Erfreulicherweise stand keine der angehaltenen Personen unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln. Lediglich während einer Kontrolle um 13:40 Uhr in der Schwalbacher Straße in Eschborn musste ein Strafverfahren eingeleitet und das Mobiltelefon eines 36-jährigen Mannes aus Sulzbach sichergestellt werden. Der 36-Jährige hatte trotz mehrfacher Aufforderung, dies zu unterlassen, Bild- sowie Tonaufnahmen der Kontrollsituation gefertigt. Dies stellt einen Verstoß gegen die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes (§ 201 StGB) dar.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell