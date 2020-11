PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 10.11.2020

HofheimHofheim (ots)

1. Mann entblößt sich, Schwalbach am Taunus, Frankenstraße, Verbindungsweg Mittelweg und Westring, Montag, 02.11.2020 bis Freitag, 06.11.2020

(jn)Seit gestern ermittelt die Polizei aufgrund eines Vorfalles im Bereich einer Kindertagesstätte in Schwalbach, bei dem ein bislang unbekannter Mann sich gegenüber einem Kind in schamverletzender Art und Weise gezeigt haben soll. Wie ein 6-jähriges Mädchen am gestrigen Montag, 09.11.2020 gegenüber dem Personal der Kita angab, habe sie den Unbekannten im Verlauf der vergangenen Woche gesehen. Dabei habe sich dieser vor dem Zaun der Einrichtung aufgehalten. Er soll eine helle Haut und eine Glatze gehabt sowie mit einer Arbeitsweste bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, die entsprechende Beobachtung im Bereich der Kindertagesstätte gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Bei Einbruch in Gartenhütte festgenommen, Eschborn, Steigerwaldweg, Dienstag, 10.11.2020, 00:02 Uhr

(jn)In Eschborn haben Polizeibeamte in der vergangenen Nacht mehrere Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, sich zuvor gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte verschafft zu haben. Gegen Mitternacht alarmierte ein Zeuge die Polizei und informierte sie über einen aktuellen Einbruch in eine Gartenhütte im Steigerwaldweg. Als die Beamten am Tatort eintrafen, konnten zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren im Nahbereich festgenommen werden, die ersten Ermittlungen zufolge mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Dabei wurde Werkzeug sichergestellt, das aus der Hütte entwendet worden war. Ein weiterer Tatverdacht richtet sich auch gegen zwei Männer, die nicht mehr am Tatort angetroffen werden konnten. Alle vier sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

3. Schadensträchtiger Einbruch in Einfamilienhaus, Flörsheim am Main, Elisabeth-Jakobi-Straße, Montag, 09.11.2020, 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(jn)Einbrecher haben am Montagabend die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses ausgenutzt, um in deren Haus einzubrechen. Demnach öffneten die Unbekannten zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr die Terrassentür des in der Elisabeth-Jakobi-Straße gelegenen Wohnhauses gewaltsam. Hier machten sich die Gauner auf die Suche nach Beute und flüchteten letztendlich mit Schmuck und Bargeld im Wert von über 10.000 Euro. Zudem entstand an der aufgebrochenen Zugangstür ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber, die am Montagabend im Tatortbereich in Flörsheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Falsche Polizeibeamte am Telefon, Kelkheim (Taunus), Montag, 09.11.2020

(jn)Gestern kam es in Kelkheim zu einzelnen Anrufen von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgegeben haben. Die Täter berichteten von Straftaten, z.B. einem Einbruch oder einem Raub, die sich in der Nähe der Anschrift der Angerufenen ereignet hatten. In diesem Zusammenhang habe die Polizei nun Erkenntnisse erlangt, dass die Wertgegenstände der Angerufenen möglicherweise nicht mehr sicher seien. Glücklicherweise reagierten alle Geschädigten, die sich bislang bei der Polizei gemeldet haben, vollkommen richtig und beendeten die Telefongespräche mit den Betrügern. Auch ein knapp 100-jähriger Mann aus Kelkheim wurde stutzig, als er nach seinen Vermögenswerten befragt wurde. Er informierte in der Folge die Polizei. Diese empfiehlt, immer skeptisch und sensibel zu reagieren, wenn Anrufe von Fremden eingehen. Lassen Sie sich auch nicht unter Druck setzen und zu übereilten Geldübergaben überreden, wenn sich die Anrufer als Polizisten oder Staatsanwälte ausgeben. Kein Polizeibeamter wird jemals am Telefon Ihre Vermögenswerte erfragen. Legen Sie einfach den Hörer auf und verständigen Sie die 110. Ein gewisses Misstrauen am Telefon ist keine Unhöflichkeit!

5. Baustellenkabel aus Baucontainer entwendet, Eschborn, Frankfurter Straße, Samstag, 07.11.2020, 14:00 Uhr bis Montag, 09.11.2020, 10:45 Uhr

(jn)Auf einer Baustelle in der Frankfurter Straße in Eschborn waren zwischen Samstag und Montag Einbrecher unterwegs, die einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursacht haben. Zunächst betraten die Unbekannten das Baustellengelände und brachen hier einen Baucontainer auf. Aus diesem wurden ca. 500 Meter Baustellen- sowie ca. 100 Meter Baustromkabel entwendet, die auf einer Trommel aufgewickelt waren.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Eschborner Polizei erbeten.

6. 29-Jähriger berauscht am Steuer, Eschborn, Landesstraße 3006, Dienstag, 10.11.2020, 00:05 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht ist auf einer Landesstraße bei Eschborn ein Autofahrer aus Frankfurt von der Polizei angehalten worden, der allem Anschein nach unter Drogeneinfluss stand. Um kurz nach Mitternacht überprüften die Eschborner Polizisten den 29-Jährigen, der am Steuer eines Audi A3 auf der L 3006 unterwegs war. Im Verlauf der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte, weshalb ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Da auch dieser positiv reagierte, wurde der 29-Jährige zur Wache gebracht und erst nach einer Blutentnahme sowie der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wieder auf freien Fuß gesetzt.

7. Kleinkind nach Unfall verletzt, Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Montag, 09.11.2020, 16:50 Uhr

(jn)Infolge eines Zusammenstoßes zwischen einem 3-Jährigen auf einem Fahrrad und einer 18-jährigen Radlerin, musste das Kleinkind in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallaufnahme zufolge war das Kind in Begleitung seiner Mutter um 16:50 Uhr auf dem Radweg der Wickerer Straße in Flörsheim von der Grabenstraße kommend in Fahrtrichtung Höllweg unterwegs. Im Bereich der Unterführung kam es dann zu der Kollision mit der entgegenkommenden 18-Jährigen aus Eddersheim, wobei der 3-Jährige stürzte und ärztlich behandelt werden musste.

