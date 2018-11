POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 27.11.2018

Hofheim (ots) - 1. Achtung vor Taschendieben, Hofheim am Taunus, Am Untertor, Sonntag, 25.11.2018, 14:30 Uhr bis 15:45 Uhr

(jn)Während eines Marktbesuches ist eine 61-jährige Frau aus Hattersheim am Sonntagnachmittag in Hofheim Opfer von Taschendieben geworden. Die Frau erstattete gestern Anzeige bei der Polizeistation in Hofheim und gab an, am Sonntag zwischen 14:30 Uhr und 15:45 Uhr den Antikmarkt "Am Untertor" in Hofheim besucht zu haben. Währenddessen sei ihr von Unbekannten das Portemonnaie, samt wichtiger Karten und Ausweise, aus der Handtasche gestohlen worden. Die Weihnachtszeit und die damit verbundenen Besuche von Weihnachtsmärkten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, Opfer von Taschendieben zu werden. Diese nutzen gerne das Gedränge, um sich unbemerkt zu bereichern. Seien Sie deshalb gerade jetzt aufmerksam und berücksichtigen folgende Hinweise:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie brauchen

- Geld und andere Wertgegenstände sollten immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper getragen werden

- Achten Sie darauf, die Verschlussseite der Hand- und Umhängetaschen zum Körper hin zu tragen

- Lassen Sie Handtaschen oder Jacken niemals unbeaufsichtigt

- Achten Sie vor allem im Gedränge verstärkt auf Wertsachen

- Wenn Sie angerempelt werden - seien Sie misstrauisch

- Melden Sie einen Diebstahl, aber auch Verdächtiges, sofort der Polizei

- Bewahren Sie die PIN für Ihre Bankkarte nicht gemeinsam mit der Karte in Ihrer Geldbörse auf

- Der Sperrnotruf für entwendete Zahlungskarten ist die 116 116

2. Schadensträchtiger Einbruch, Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 24.11.2018, 22:50 Uhr bis Montag, 26.11.2018, 09:00 Uhr

(jn)Zu einem schadensträchtigen Einbruch kam es in den zurückliegenden Tagen im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach. Unbekannte Täter hebelten zwischen Samstagabend und Montagmorgen den Lieferanteneingang eines Bekleidungsgeschäftes auf und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Mit ihrer Beute gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Sie hinterließen einen Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Küchengeräte aus Schule gestohlen, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Rathausplatz, Samstag, 24.11.2018, 18:00 Uhr bis Montag, 26.11.2018, 07:05 Uhr

(jn)Kriminellen Besuch hatte eine Schule am Rathausplatz im Kelkheimer Stadtteil Fischbach zwischen Samstagabend und Montagmorgen. Nachdem die bislang unbekannten Einbrecher auf derzeit noch nicht abschließend geklärte Weise in das Gebäude der Eichendorff-Schule gelangt waren, betraten sie die Küche. In dieser wurden Küchengeräte, wie z.B. zwei Backöfen, ein Dampfgarer und ein Kaffeevollautomat demontiert, bevor die Täter mit dem Diebesgut verschwanden. Zeugen oder Hinweisgeber, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in Fischbach gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere größere Fahrzeuge, die für den Abtransport der Beute genutzt worden sein könnten, sind hier von Interesse.

4. Scheiben von Kassenhäuschen halten stand, Eschborn, Praunheimer Straße, Sonntag, 25.11.2018, 20:00 Uhr bis Montag, 26.11.2018, 07:00 Uhr

(jn)Lediglich Sachschaden haben unbekannte Täter an einem Kassenhäuschen in Eschborn hinterlassen, in das sie versucht hatten einzubrechen. Dafür überstiegen die Unbekannten in der Nacht zum Montag einen Zaun, der das Gelände eines Geschäftes in der Praunheimer Straße umgibt. Im Anschluss begaben sich die Täter zu dem Kassenhäuschen einer auf dem umzäunten Gelände gelegenen Tankstelle, die nachts geschlossen ist, und warfen mehrfach einen Stein gegen die Scheiben. Erfolglos flüchteten sie mit leeren Händen und hinterließen ca. 250 Euro Sachschaden an dem Fenster. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 von der Polizei in Hofheim entgegengenommen.

5. Einbrecher flüchten in Richtung Feld, Hochheim am Main, Ludwig-Beck-Ring, Montag, 26.11.2018, gegen 10:45 Uhr

(jn)Gestern sind Einbrecher in den Vormittagsstunden während ihrer Tat in Hochheim gestört worden und anschließend in Richtung Feldgemarkung geflüchtet. Gegen 10:45 Uhr hatten die Täter ein Loch in die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses im Ludwig-Beck-Ring geschlagen. Hiernach griffen sie durch das entstandene Loch, öffneten die Tür und machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen in dem Wohnhaus. Dabei durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen, bevor sie in Richtung des Feldes flüchteten. Während ihrer Flucht wurde das Duo von einem Nachbar beobachtet, der durch seine Anwesenheit mutmaßlich auch die Flucht der Gauner auslöste. Diese flüchteten ersten Erkenntnissen zufolge ohne Beute, verursachten jedoch 300 Euro Sachschaden an der Terrassentür. Eine umfangreiche Fahndung der Polizei blieb bis zuletzt erfolglos. Die zwei Männer sollen dünn, ca. 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein; außerdem seien beide dunkel gekleidet gewesen. Weiterführende Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim.

6. Anhänger gestohlen, Kelkheim (Taunus), Münster, Benzstraße, Dienstag, 20.11.2018, 15:00 Uhr bis Montag, 26.11.2018, 17:25 Uhr

(jn)In Kelkheim, Münster haben Langfinger in den vergangenen Tagen einen Anhänger im Wert von knapp 7.000 Euro entwendet. Das mit einem Anhängerschloss gesicherte Fahrzeug war seit Dienstagnachmittag, 20.11.2018, in der Benzstraße abgestellt. Gestern musste der Besitzer dann feststellen, dass der silberne Anhänger mit dem Kennzeichen MTK-EY 19 spurlos verschwunden war. Hinweise zu dem Verbleib des Gefährtes oder der Tat nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

7. Audi zerkratzt, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Sandwiese, Sonntag, 25.11.2018, 16:00 Uhr bis Montag, 26.11.2018, 08:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen vergangenem Sonntag, 16:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, haben ein oder mehrere unbekannte Täter einen Pkw in Bad Soden zerkratzt. An dem grauen Audi, der in der Sandwiese im Stadtteil Neuenhain parkte, entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei ermittelt und nimmt täterbezogene Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

8. Berauscht und ohne Lappen unterwegs, Sulzbach (Taunus), Wiesenstraße, Feldweg, Montag, 26.11.2018, 15:00 Uhr

(jn)Ärger steht einem 32-jährigen Frankfurter ins Haus, der am Montagnachmittag auf einem Feldweg in Sulzbach von Polizisten kontrolliert worden war. Gegen 15:00 Uhr entschloss sich eine Eschborner Streife, den Fahrer eines Opel, der auf dem Feld der verlängerten Wiesenstraße unterwegs war, einer Kontrolle zu unterziehen. Zunächst konnte er keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Im weiteren Verlauf ergaben sich zudem Anzeichen, dass der Frankfurter unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht, weshalb der Delinquent zwecks Blutentnahme zur Polizeistation nach Eschborn verbracht wurde.

9. Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht!, Kelkheim (Taunus), Münster, Danziger Straße, Montag, 26.11.2018, 12:40 Uhr

(jn)Gestern Mittag ist im Kelkheimer Stadtteil Münster ein 7-jähriger Junge von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen an der Unfallstelle folgend war das Kind gegen 12:40 Uhr auf dem Heimweg von der Schule im Bereich der Danziger Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 6 beabsichtigte der Junge, die Fahrbahn zu überqueren und trat dabei zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hervor auf die Straße. Eine 38-jährige Autofahrerin, die zeitgleich auf der Danziger Straße unterwegs war, stieß mit dem Kind zusammen. Dabei zog sich der 7-Jährige Verletzungen zu, weshalb er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. An dem Fahrzeug der 38-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Personen, die Zeugen des Unfallgeschehens wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere eine Frau, die zeitgleich mit dem Fahrrad am Unfallort unterwegs war, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

