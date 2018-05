POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 04.05.2018

Hofheim (ots) - 1. Frau von Radler angefahren und schwer verletzt, Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Dienstag, 01.05.2018, 10:30 Uhr

(jn)Wie der Polizei am Mittwoch bekannt wurde, kam es am Rande des Radklassikers in Eschborn zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Frau, bei dem diese schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und dem flüchtigen Radler. Die 56-Jährige aus dem Landkreis Minden-Lübbecke war am 01.05.2018 gegen 10:30 Uhr in Richtung Festgelände auf der Elly-Beinhorn-Straße in Eschborn unterwegs, als ihr der bisher unbekannte Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit auf dem Gehweg entgegen kam. Laut einer Zeugin, die sich im weiteren Verlauf um die 56-Jährige kümmerte, sei der flotte Radler von der Gehwegkante abgerutscht und mit der Frau zusammengestoßen. Diese stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu - der Velofahrer flüchtete. Derzeit gibt es keine Hinweise zur Identität des Flüchtigen, auch die Personalien der helfenden Zeugin sind unbekannt. Darüber hinaus gehen die Ermittler der Polizeistation in Eschborn davon aus, dass der Vorfall durch weitere Zeugen beobachtet wurde. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden. Möglicherweise hat es sich bei dem Fahrradfahrer um einen jungen schlanken Mann gehandelt, der ein Oberteil mit pinkfarbenen Akzenten trug.

2. Einbrecher auf Tour, Bad Soden am Taunus, Brunnenstraße, Alleestraße, Zum Quellenpark, Königsteiner Straße, Nacht zu Donnerstag, 03.05.2018

(jn)In der Nacht zum Donnerstag haben sich Einbrecher in Bad Soden herumgetrieben. Die unbekannten Täter versuchten ihr Glück gleich an vier verschiedenen Tatorten, machten aber lediglich in einem Geschäft in der Brunnenstraße Beute. Dafür hatten sie ein Fenster aufgehebelt und sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt. Dabei stießen sie auf mehrere Hundert Euro Bargeld. Weniger erfolgreich waren die Kriminellen in einem Kindergarten in der Alleestraße, wo sie ebenfalls durch ein aufgehebeltes Fenster in die Räume eindrangen, allerdings auf der Suche nach Wertvollem, ersten Erkenntnissen zufolge, nicht fündig wurden. Gänzlich scheiterten die Täter an der Eingangstür eines Cafés in der Königsteiner Straße und an einer Bürotür in der Straße "Zum Quellenpark". Hier flüchteten die Unbekannten unverrichteter Dinge. Der Sachschaden an den beschädigten Türen und Fenstern beläuft sich auf knapp 2.000 Euro. Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Renault aufgebrochen - Sonnenbrille gestohlen, Eschborn, Stuttgarter Straße, Dienstag, 01.05.2018, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 03.05.2018, 09:00 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten es zwischen Dienstag und Donnerstag auf einen in der Stuttgarter Straße in Eschborn geparkten Renault abgesehen. Die Langfinger hebelten die Scheibe der Beifahrertür heraus und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Sonnenbrille. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Hofheim, Rufnummer 06192 / 2079 - 0, entgegen.

4. Zwei Verletzte nach Auffahrunfall, Kriftel, Landesstraße 3011, Donnerstag, 03.05.2018, 09:35 Uhr

(jn)Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen sind in Kriftel zwei Personen leicht verletzt worden. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein 33-jähriger Hattersheimer gegen 09:35 Uhr mit seinem Seat die L3011 in Fahrtrichtung Hattersheim befuhr und beabsichtigte links in die Gutenbergstraße abzubiegen. Dafür hielt der Seat-Fahrer vorschriftsmäßig an der Haltelinie der roten Ampel. Eine 56-jährige Frau aus Bad Soden, die ebenfalls links abbiegen wollte, bremste ihren VW ab und kam hinter dem Seat zum Stehen. Aus bisher unbekannten Gründen gelang es einer in gleicher Fahrtrichtung fahrenden 19-jährigen Hofheimerin nicht, ihren Suzuki rechtzeitig zu stoppen, weshalb sie in das Heck des VW prallte und diesen gegen den Seat schob. Sowohl die 19-jährige als auch die 56-jährige Frau wurden verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und eine anschließende Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste die Unfallstelle für rund 30 Minuten gesperrt werden.

5. Polizeiliche Kontrollen im Main-Taunus-Kreis Hattersheim-Okriftel, Langgasse, Kelkheim-Münster, Siemensstraße, Flörsheim am Main, Bürgermeister-Lauck-Straße, Donnerstag, 03.05.2018

(vh)Im Verlauf des Donnerstages führten Beamte der Polizeidirektion Main-Taunus mehrere Kontrollmaßnahmen durch. So kam es in den Vormittagsstunden im Bereich der Langgasse in Hattersheim-Okriftel zu einer zielgerichteten Kontrollmaßnahme im Hinblick auf Gurt- und Handyverstöße. Dabei wurden im Zeitraum von 60 Minuten insgesamt 12 Fahrzeuge angehalten und dabei insgesamt 14 Personen kontrolliert. Bei rund 150 gezählten Fahrzeugen, die den Kontrollbereich passierten, kam es zur Feststellungen von insgesamt 10 Ordnungswidrigkeiten. Zu einer weiteren Kontrolle kam es im Bereich der Siemensstraße in Kelkheim-Münster. Hier wurde durch eine Streifenbesatzung ein Mercedes "GLS 500" mit Frankfurter Kennzeichen angehalten und die beiden Insassen einer Kontrolle unterzogen. Fahrer des Mercedes war ein 19-jähriger Eppsteiner, der im Rahmen der Kontrolle typische Symptome aufwies, wie sie sich regelmäßig nach dem Konsum von Drogen zeigen. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte der 19-Jährige ab. Wie sich im Weiteren ebenfalls herausstellte, hatte der 19-Jährige einige Zeit vor der Kontrolle ein Bier getrunken, wodurch der Verdacht eines Verstoßes gegen das für Anfänger geltende 0,0 Promille-Grenze bestand. Aufgrund der Gesamtumstände musste der Eppsteiner die Beamten zur Polizeistation begleiten, wo es zur Durchführung einer Blutentnahme kam. Im Nachgang derer wurde der 19-Jährige nach Hause entlassen. Ergänzend anzumerken ist, dass bei der ersten Inaugenscheinnahme des Fahrzeug-Innenraumes ein Schlagring aufgefunden wurde, hinsichtlich dessen sich der 18-jährige Beifahrer als Eigentümer zeigte. Da es sich bei dem Schlagring um einen verbotenen Gegenstand im Sinne des Waffengesetzes handelt, wurde dieser sichergestellt und ein Verfahren gegen den 18-Jährigen eingeleitet. Gegen 23:45 Uhr fiel Flörsheimer Polizisten ein 21-jähriger Opel-Fahrer auf, der während der Kontrolle deutliche Zeichen einer Drogenbeeinflussung zeigte. Auch er musste für eine Blutentnahme zur nächsten Polizeistation mitkommen.

6. Bekifft und ohne Lappen auf gestohlenem Roller unterwegs, Hofheim am Taunus, Pfarrgasse, Donnerstag, 03.05.2018, 12:45 Uhr

(jn)Aufgrund des fehlenden Helmes wurde am Donnerstagmittag ein 16-Jähriger in der Pfarrgasse von der Hofheimer Stadtpolizei kontrolliert. Als dieser im Lauf des Gespräches angab, am Morgen noch gekifft und darüber hinaus keine gültige Fahrerlaubnis zu haben, verständigten diese die Polizei. Im Laufe weiterer Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Roller, mit dem der Jugendliche unterwegs war, möglicherweise gestohlen war. Der 16-Jährige wurde daraufhin zur Hofheimer Polizeistation gebracht, wo ihm Blut abgenommen und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

7. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 19. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Eppstein, Lorsbacher Straße

Mittwoch: Hochheim-Massenheim, Höhe Kulturhalle Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1048/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell