POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 03.05.2018

Hofheim (ots) - 1. Einbruch in Kirche, Hofheim am Taunus, Kurhausstraße, Montag, 30.04.2018, 08:30 Uhr bis Mittwoch, 02.05.2018, 07:30 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Montag- und Mittwochmorgen hatten es unbekannte Täter auf eine Kirche in Hofheim abgesehen. Wie die Kriminellen in das heilige Haus in der Kurhausstraße gelangten, ist zum derzeitigen Ermittlungsstand noch unklar. In der Kirche wurden mehrere Türen und Schränke aufgebrochen und Mikrofone samt Transponder entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Das Einbruchskommissariat in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Baumaterial von Baustelle gestohlen, Eschborn, Hauptstraße, Montag, 30.04.2018, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 02.05.2018, 07.30 Uhr

(jn)Baumaterial im Wert von etwa 1.500 Euro haben Einbrecher zwischen Montag und Mittwoch aus einer Baustelle in der Hauptstraße in Eschborn mitgehen lassen. Die unbekannten Täter betraten den Kellerbereich des im Rohbau befindlichen Gebäudes und hebelten zwei Baustellentüren auf. In den angrenzenden Lagerräumen wurden sie fündig und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

3. Sachbeschädigung am Weinberg, Hochheim am Main, Langgewanner Weg, Verlängerung Görlitzer Straße, festgestellt am 02.05.2018

(jn)In den vergangenen Wochen haben Unbekannte in den Weinbergen in Hochheim Weinreben zerstört, Hinweisschilder aus dem Ständer geschlagen und mehrere Pfosten umgetreten. Der Sachschaden, der im Bereich einer Wander-Holzhütte in Verlängerung der Görlitzer Straße festgestellt wurde, beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Vandalen auf Friedhof, Flörsheim am Main, Jahnstraße, Montag, 30.04.2018, 09:00 Uhr bis Mittwoch, 02.05.2018, 09:30 Uhr

(jn)Sachschaden im Wert von circa 500 Euro haben Vandalen in den vergangenen Tagen auf einem Friedhof in Flörsheim verursacht. Zwischen Montagmorgen und Mittwochmorgen beschädigten die bisher unbekannten Täter die Eingangstür der Anlage in der Jahnstraße sowie mehrere Fensterscheiben des "Verabschiedungsraumes". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

5. Unter Drogeneinfluss am Steuer, Kelkheim, Eppstein, Mittwoch, 02.05.2018

(jn)Polizeibeamte der Kelkheimer Polizei kontrollierten im Verlauf des Mittwochabends gleich zwei Fahranfänger, bei denen nun der Verdacht besteht, dass sie unter Drogeneinfluss gestanden haben könnten. Gegen 19:30 Uhr fiel den Beamten in der Breslauer Straße in Kelkheim ein schwarzer Seat auf, der von einem 19-Jährigen gefahren wurde. Im Verlauf der Kontrolle stellten die geschulten Polizisten drogenbedingte Auffälligkeiten fest. Am späten Abend, gegen 23:00 Uhr, fuhr dann ein 18-jähriger Kronberger in eine Kontrollstelle auf der B455 bei Eppstein. Auch bei ihm stellten die Beamten Ausfallerscheinungen fest, die einen vorausgegangenen Drogenkonsum vermuten ließen. Beide Delinquenten wurden zur Polizeistation nach Kelkheim gebracht, wo ihnen durch einen Arzt Blut entnommen wurde. Die ausstehenden Blutergebnisse werden nun Aufschluss darüber bringen, ob die jungen Männer tatsächlich unter Drogeneinfluss standen.

6. Schlechtes Gesamtpaket, Eschborn, In der Flosset, Mittwoch, 02.05.2018, 14:06 Uhr

(jn)Am Mittwoch wurde die Polizei in Eschborn verständigt, weil ein Mann augenscheinlich alkoholisiert mit einem Pocket Bike auf einem Feldweg unterwegs war. Gegen 14:00 Uhr kontrollierten die Beamten den 37-jährigen Mann aus Eschborn im Bereich des Feldweges "In der Flosset" und stellten fest, dass das Bike weder zugelassen noch versichert war. Außerdem besitzt der Eschborner keine gültige Fahrerlaubnis und stand darüber hinaus auch noch unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Er musste für eine Blutentnahme zur nächstgelegenen Polizeistation in Eschborn mitkommen.

7. Berauscht unterwegs, Flörsheim am Main, Mittwoch, 02.05.2018

(jn)In Flörsheim wurden am Mittwochabend zwei berauschte Autofahrer/innen von der Polizei kontrolliert. Gegen 21:40 Uhr unterzogen die Polizisten einen 30-jährigen Flörsheimer einer Verkehrskontrolle, der zugab, wenige Stunden vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert zu haben. Wenige Stunden später kontrollierten dieselben Beamten eine 20 Jahre alte Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis. Sie zeigte Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum schließen ließen. Ein Drogen-Schnelltest untermauerte diese Vermutung und reagierte positiv auf zwei Substanzen. Nach einer Blutentnahme und der Einleitung entsprechender Verfahren wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

