POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 1. Mai 2018

Hofheim (ots) - Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray

Dienstag, 1. Mai, 00:30 Uhr

Liederbach, Alt Niederhofheim

In der Nacht zum 1. Mai geriet ein 17 jähriger Kronberger mit einem bisher unbekannten Mann in Streit. Im Verlauf des Streits sprühte der Unbekannte dem Kronberger Pfefferspray ins Gesicht und schlug mehrmals mit einem Gegenstand auf ihn ein. Zwei ebenfalls 17 jährige Begleiter des Kronbergers wurden ebenfalls durch Pfeffer und Schläge verletzt. Der Täter flüchtete unerkannt. Er wird als Nordafrikaner, ca. 19 Jahre alt, ca. 175 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte schulterlange Haare und war mit einem blauen Trainingsanzug bekleidet. Hinweise werden von der Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 6749-0 entgegengenommen.

Versuchte Einbrüche in gewerbliche Räume in Bad Soden am Taunus

Samstag, 28.04., 10:00 bis Montag, 30.04.2018, 08.30 Uhr

In der Nacht zum Montag, versuchten ein oder mehrere bisher unbekannte Täter sich Zutritt in ein Sonnenstudio Am Brunnenhof zu verschaffen. Mit einem Hebelwerkzeug wurde versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Aufgrund einer guten Einbruchssicherung an der Tür misslang das Vorhaben und der oder die Täter rückten unverrichteter Dinge ab. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zwischen Samstag, 28.04., 10:00 Uhr und Montag, 30.04.18, 09:20 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Änderungsschneiderei in der Clausstraße einzubrechen. Auch hier wurde versucht, die Eingangstür aufzuhebeln, was ebenfalls misslang. Hier wird der entstandene Sachschaden auf 150 Euro geschätzt.

In beiden Fällen hat die Regionale Kriminalinspektion die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06192 2079-0 entgegengenommen.

Körperverletzung

Kriftel, Freizeitpark

Montag, 30.04.2018, 22:00 Uhr

Am Vorabend des 1. Mai trafen sich etwa 50 Jugendliche unterschiedlicher Gruppierungen im Freizeitpark Kriftel. Wo so viele junge Leute beisammen sind, kommt es auch zu den ein oder anderen Streitigkeiten. So gerieten zwei Gruppen in einen Streit. Im Verlauf des Streits kam es auch zu einem Faustschlag ins Gesicht eines 17 jährigen Eppsteiners. Dieser trug eine Schwellung unter dem rechten Auge davon, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung.

