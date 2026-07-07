PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Dieb geortet und gestellt +++ Lenkrad und Tacho ausgebaut +++ Erfolglos gehebelt +++ Mit Motorrad vor Streifenwagen geflüchtet und Fahrzeug beschädigt

Limburg (ots)

1. Dieb geortet und gestellt,

Limburg-Eschhofen, Londoner Straße, Montag, 06.07.2026, 16:15 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag nahm die Polizei einen Mann fest, der zuvor in einem Baumarkt eine Tasche gestohlen hatte und sich anschließend auf der Flucht befand. Gegen 16:15 Uhr nutzte der Dieb in einem Baumarkt in Eschhofen einen günstigen Moment, um eine dort abgestellte Herrentasche zu entwenden und fuhr anschließend mit dieser auf einem Fahrrad in Richtung der Limburger Innenstadt davon. Dem Besitzer der Tasche gelang es, sein in der Tasche befindliches Handy zu orten und den Live-Standort des radelnden Täters der Polizei mitzuteilen. So gelang es der eingesetzten Polizeistreife mithilfe des Besitzers den Tatverdächtigen, einen 57-Jährigen, zu stellen und festzunehmen. In einer Fahrradtasche wurde das Diebesgut aufgefunden und dem Besitzer ausgehändigt. Der 57-Jährige kam für weitere Maßnahmen zur Dienststelle. Im Anschluss wurde er mit einer Anzeige im Gepäck wieder entlassen.

2. Lenkrad und Tacho ausgebaut,

Limburg-Offheim, Kapellenstraße, Freitag, 03.07.2026, 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(fh)Am Wochenende haben Fahrzeugteilediebe in Offheim zugeschlagen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt suchten die Täter den "Hercules" Parkplatz in der Kapellenstraße auf und schlugen das Dreiecksfenster eines dort geparkten Mercedes Sprinter ein. Auf diesem Wege öffneten sie das Fahrzeug, bauten sowohl dessen Lenkrad sowie Tachoeinheit aus und suchten damit das Weite. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

3. Erfolglos gehebelt,

Hadamar-Steinbach, Langstraße, Montag, 06.07.2026, 08.00 Uhr

(fh)Am Montagmorgen ereignete sich in Hadamar-Steinbach ein versuchter Einbruch. Gegen 08:00 Uhr hatten die Einbrecher erfolglos an der Hauseingangstür eines Wohnhauses in der Langstraße mit einem Hebelwerkzeug angesetzt und diese so beschädigt. Warum die Täter offenbar von ihrem Vorhaben abließen ist bisher unklar. Letztlich flüchteten sie ohne Beute vom Tatort.

Die Polizei in Limburg erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

4. Mit Motorrad vor Streifenwagen geflüchtet und Fahrzeug beschädigt, Hadamar, Gymnasiumstraße/Neue Chaussee, Dienstag, 07.07.2026, 09:30 Uhr

(fh) Am Dienstag, den 07.07.2026, gegen 09:45 Uhr, kam es in der Gymnasiumstraße in Hadamar zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Motorradfahrer die Gymnasiumstraße in Fahrtrichtung "Neue Chaussee". Nachdem der Fahrer einen entgegenkommenden Streifenwagen wahrgenommen hatte, beschleunigte er sein Motorrad erheblich und überholte trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge.

Während des Überholvorgangs kollidierte der Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Mercedes C180, den er beim Vorbeifahren streifte. Trotz des Zusammenstoßes setzte der Motorradfahrer seine Fahrt fort, bog nach links in die Straße "Neue Chaussee" ein und flüchtete anschließend über einen in diesem Bereich anschließenden Radweg unerlaubt von der Unfallstelle.

Von dem flüchtigen Motorrad ist derzeit lediglich ein Teilkennzeichen mit dem Zulassungsbezirk MZ bekannt. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das flüchtige Motorrad beziehungsweise dessen Fahrer geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden. Insbesondere werden Personen gesucht, die den Fahrweg des Motorrades vor oder nach dem Unfall wahrgenommen haben oder Angaben zum vollständigen Kennzeichen machen können.

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