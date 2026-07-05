PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Sachbeschädigung an PKW+++Unfallflucht in Löhnberg+++Diebstahl von PKW+++

Limburg (ots)

1. Sachbeschädigung an PKW

35789 Weilmünster, Stetter Straße Donnerstag, 02.07.2026, 16:00 Uhr - Freitag, 03.07.2026, 10:00 Uhr

(AKu) In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag wurde ein auf einem Parkplatz in der Stettiner Straße in Weilmünster geparkter PKW mittels eines spitzen Gegenstandes auf einer Länge von ca. 140 cm verkratzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Limburg gerne unter der 06431-91400 entgegen.

2. Unfallflucht in Löhnberg

35792 Löhnberg, Selbenhäuser Straße / Grüner Weg Freitag, 03.07.2026, 13:34 Uhr

(AKu) Am Freitagmittag kam zu einer Unfallflucht eines E-Roller Fahrers in Löhnberg. Nach einer Kollision mit einem PKW in der Selbenhäuser Straße Ecke Grüner Weg entfernte sich Fahrer der E-Rollers nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle. Der Fahrer war männlich, ca. 40 Jahre alt, 180 cm groß, hatte einen Ziegenbart, war schwarz gekleidet und hatte eine Kappe und einen schwarzen Rucksack bei sich. Der E-Roller wurde als markant beschrieben, hatte breitere Reifen und war hinten rötlich bemalt. Es entstand ein Sachschaden am PKW von ca. 5.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Weilburg gerne unter der 06471-93860 entgegen.

3. Diebstahl eines PKW

65614 Beselich-Schupbach, Obertiefenbacher Straße Freitag, 03.07.2026, 22:16 Uhr

(AKu) Am Freitagabend wurde in Schupbach ein PKW entwendet. Der Eigentümer nutzte seinen schwarzen Golf VII, um jemanden in der Obertiefenbacher Straße abzuholen. Der Eigentümer stellte das Fahrzeug ab und verließ seinen PKW, ließ jedoch den Schlüssel im Zündschloss stecken. Der zunächst unbekannte Täter nutzte dieses Zeitfenster, um ins Fahrzeug zu steigen und beschleunigt davon zu fahren. Ca. 5 Stunden später konnte der Täter mit dem PKW in einem Waldstück bei Dornburg festgestellt und wenig später festgenommen werden. Der PKW konnte dem Eigentümer wieder übergeben werden. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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