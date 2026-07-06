PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher flüchten mit Beute +++ Dachstuhlbrand +++ Verletzte nach Zusammenstoß an Kreuzung

Limburg (ots)

1. Einbrecher flüchten mit Beute,

Beselich-Oberiefenbach, Am Kies, Sonntag, 05.07.2026, 00:48 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag sind zwei Einbrecher in ein Wohnhaus in Obertiefenbach eingestiegen. Um 00:48 Uhr hebelten die beiden in der Straße "Am Kies" die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und betraten dieses im Anschluss. Nachdem sie die Wohnräume durchsucht hatten und das Haus daraufhin mit Schmuck verlassen wollten, stießen sie auf einen Zeugen, welcher das Duo verbal in die Flucht schlug. Die Beute nahmen sie dennoch mit sich. Die beiden sollen etwa 1,70 m bis 1,80 m groß und schlank gewesen sein. Beide waren schwarz gekleidet, trugen Masken mit Haaren und sprachen deutsch ohne Akzent.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

2. Dachstuhlbrand,

Weilburg, Odersbacher Weg, Sonntag, 05.07.2026, 18:45 Uhr

(fh)Am Sonntagabend kam es in Weilburg zu einem Dachstuhlbrand. Gegen 18:45 Uhr entdeckten Bewohner einer Doppelhaushälfte im Odersbacher Weg den Brand aus Richtung des angrenzenden Dachstuhls. Beim Eintreffen der Feuerwehr- Polizei und Rettungskräfte stand das Dachgeschoss des unbewohnten Gebäudeteils bereits im Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es letztlich den Brand erfolgreich zu bekämpfen. Durch den Brand sowie die erforderlichen Löscharbeiten kam es auch zu Sachschäden an der bewohnten Seite des Hauses. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf über 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise in diesem Zusammenhang werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

3. Verletzte nach Zusammenstoß an Kreuzung, Hünfelden-Ohren, Landesstraße 3277, Freitag, 03.07.2026, 07:20 Uhr

(fh)An einer Kreuzung in Hünfelden-Ohren ereignete sich am Freitagmorgen ein Unfall, in dessen Folge zwei Beteiligte verletzt und in Krankenhäuser gebracht wurden. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 50-jähriger Mann aus Rüsselsheim mit seinem VW Caddy die Kreisstraße 509 von Bechtheim in Richtung der Landesstraße 3277. Zeitgleich befuhr eine 29-jährige mit ihrem Mazda die Landesstraße 3277 von Ohren kommend in Fahrtrichtung Bechtheim. An der Kreuzung übersah der VW-Fahrer die vorfahrtsberechtigte 29-Jährige und stieß mit ihrem Fahrzeug zusammen. Die beiden Insassen kamen aufgrund ihrer Verletzungen in Krankenhäuser. Beide Pkw, an denen ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

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