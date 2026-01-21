PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Vermisstenfahndung 13-Jährige aus Limburg vermisst (Foto)+++

Bild-Infos

Download

Limburg (ots)

13-Jährige aus Limburg vermisst,

Limburg-Eschhofen, Mittwoch, 21.01.2026

Seit Montag, dem 19.01.2026, wird die 13 Jahre alte Marleen Helene Binkiewicz aus Limburg-Eschhofen vermisst. Die Jugendliche verließ ihr Zuhause und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Sie soll sich ersten Ermittlungen nach im Bereich Limburg-Weilburg aufhalten. Die Marleen Helene soll mit der ebenfalls Vermissten, 14 Jahre alten Lucy Wöllmer unterwegs sein. Marleen Helene hat eine schlanke Statur und dunkles, langes, glattes Haar. Zuletzt war sie mit einer Schlaghose (Jeans), einer schwarzen Jacke mit Tarnflecken und beigen Nike Sportschuhen bekleidet gewesen. Die Marleen Helene und die Lucy sollen zuletzt am 19.01.2026 gegen 21:00 Uhr im Bereich Limburg-Blumenrod gesichtet worden sein. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrem Auffinden. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jeder andere Polizeistation entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell