PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 15-Jährige aus Hünfelden seit dem 11.11.2025 vermisst

Limburg (ots)

(nie) Seit dem Morgen des 11.11.2025 wird die 15-jährige Anna Felina Juliet Faust-Taveras aus Hünfelden vermisst. Die 15-Jährige wurde letztmalig am Tag ihres Verschwindens in ihrer Schule in Hünfelden-Dauborn gesehen. Seitdem ist sie abgängig. Bisherige Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Sie ist 15 Jahre alt, 160 cm groß und von zierlicher bzw. schlanker Statur. Sie hat volle Lippen, braune Augen und lange dunkle gewellte Haare, die sie oft zum Dutt gebunden trägt.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

