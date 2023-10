PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Fahrraddiebe schlagen mehrfach zu +++

Limburg (ots)

1.

Tatort: 65550 Limburg, Töpfer Erde Tatzeit: Freitag, 06.10.2023 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr Am Freitagnachmittag wurde ein vor der Haustür eines Einfamilienhauses in der Töpfer Erde in Linter abgestelltes, gelbes Mountainbike der Marke Rockrider entwendet.

2.

Tatort: 65549 Limburg, Walderdorffstraße Tatzeit: Freitag, 06.10.2023, 20:00 Uhr bis 07.10.2023, 07:00 Uhr In der Nacht von Freitag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter zwei Fahrräder, die auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses in der Walderdorffstraße in Limburg an einen Balkon angelehnt standen. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein silbernes Damenrad der Marke SVR und ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Merida.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

