PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Unfallfluchten+++Kennzeichen gestohlen+++

Limburg (ots)

Unfallflucht

65550 Limburg-Linter, Stieglitzstraße 24, Freitag, 29.07.22, zw. 11:00 Uhr und 12:00 Uhr

Der Geschädigte hatte seinen silbernen Pkw, Mazda CX 3 am Straßenrand geparkt. Eine bisher unbekannter Person fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen den vorderen linken Kotflügel des geparkten Mazdas. Dabei wurde der Mazda beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,-EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

35789 Weilmünster, Am Bleidenbach, Parkplatz, Donnerstag, 28.07.22, zw. 08:30 Uhr und 20:30 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Ford Kuga auf dem öffentlichen Parkplatz. Als sie zum Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie Kratzer hinten rechts am ihrem Fahrzeug. Vermutlich stieß eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug beim Rangieren gegen den Ford und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 93860 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

65549 Limburg, Johannes-Mechtel-Straße, Donnerstag, den 28.07.22, zw. 18:30 Uhr und 21:55 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren schwarzen VW Polo am linken Fahrbahnrand. Beim Rückwärtsfahren stieß das Fahrzeug einer bisher unbekannte Person gegen die vordere Stoßstange der Geschädigten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,-EUR Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

65549 Limburg, Galmerstraße 34, Freitag, 29.07.22, 15:48 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren silbernen Mazda 3 am Straßenrand. Ein bisher unbekannter Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Galmerstraße aus Richtung Innenstadt in Richtung Linter und streifte dabei das geparkte Auto der Geschädigten. Dabei entstand ein Kratzer am hinteren linken Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,-EUR. Der Radfahrer wurde noch von Zeugen angesprochen, entfernte sich aber trotzdem unerlaubt von der Unfallstelle.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

35781 Weilburg, Am Kirmesplatz 3-5, Freitag, 29.07.22 zw. 12:00 Uhr und 19:00 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Pkw Honda CV-R ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Richtung Waldhäuser Weg. Vermutlich beim Ausparken beschädigte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den Honda des Geschädigten am hinteren linken Kotflügel. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800,-EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 93860 in Verbindung zu setzen.

Kennzeichendiebstahl

65549 Limburg, Blumenröder Straße 38, Freitag, den 29.07.22, zw. 18:00 Uhr und 23:00 Uhr Von einem schwarzen Pkw Suzuki Swift der Geschädigten wurde beide Kennzeichen LM-LH 96 entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell