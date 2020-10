PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag Pressebericht der PD Limburg vom 04.10.2020

Limburg (ots)

Brandstiftung / Vollbrand einer Grillhütte

Am heutigen Morgen des Sonntag, 4. Oktober 2020, kam es gegen 09:30 zum Vollbrand der Grillhütte in Löhnberg-Selters. Die Grillhütte befindet ca. 500 Meter außerhalb der Ortsbebauung, auf dem alten Sportplatz, in einem Waldgebiet . Nach ersten Ermittlungen wurden die Scheiben der Hütte eingeschlagen und diverses Inventar auf dem Vorplatz der Hütte verteilt. Anschließend wurde die Hütte vermutlich in Brand gesetzt und dabei erheblich beschädigt. Die Feuerwehr aus Löhnberg war im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei aus Limburg hat die Ermittlungen übernommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg (06471/93860) oder der Kriminalpolizei in Limburg (06431/91400) in Verbindung zu setzen.

