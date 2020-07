PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

1. Zwei Frauen bei Verkehrsunfall verletzt, Runkel, Hofen, Landesstraße 3022 / Steedener Straße, Samstag, 25.07.2020, gegen 16:00 Uhr,

(däu)Am Samstagnachmittag kam es in Hofen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 52-jährige Frau schwer und eine 62-jährige Frau leicht verletzt wurde. Die 52-jährige Frau wollte mit ihrem Mitsubishi Colt in Hofen von der Landesstraße 3022, von Schadeck kommend, nach links in die Steedener Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen ihr entgegen kommenden vorfahrtsberechtigten Toyota und es kam zur Kollision. Während der 65-jährige Toyota-Fahrer unverletzt blieb, mussten seine 62-jährige Mitfahrerin sowie die Mitsubishi-Fahrerin jeweils in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

