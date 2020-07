PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtragsmeldung der PD Limburg - Weilburg für den 25.07.2020

Limburg (ots)

Rettungssanitäter im Einsatz angegriffen, Rettungswagen leicht beschädigt

Am Samstag, 25.07.2020, wurden um 09.20 Uhr zwei Rettungsassistenten im Rahmen eines Einsatzes in der Zeppelinstraße in Limburg von einem 26- Jährigen aus Limburg angegriffen, der sie zuvor verständigt hatte. Einer von ihnen wurde dabei leichtverletzt, am Rettungswagen entstand ebenfalls leichter Sachschaden. Der Täter wurde im Anschluss von der Polizei festgenommen und ins Gewahrsam überführt.

