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POL-HG: 18-jährige aus Oberursel vermisst

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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

18-jährige aus Oberursel vermisst,

Oberursel, Sonntag, 21.06.2026

(kq)Seit Sonntag wird die 18-jährige Salma Liban Yusuf vermisst.

Die Vermisste hielt sich zuvor in einer Klinik in Oberursel auf und verließ diese am Donnerstag ohne vorherige Abmeldung. Da eine Gefahr für Frau Yusuf nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Mithilfe.

Unmittelbar nach Verlassen der Klinik wurde die Vermisste zuetzt im Bereich der Kanonenstraße in Oberursel angetroffen. Es wird vermutet, dass sie anschließend mit der U-Bahn in Richtung Frankfurt gefahren ist. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die Vermisste ist 1,63 Meter groß, schlank und hat ein "afrikanisches Erscheinungsbild". Nach derzeitigen Erkenntnissen spricht sie kein Deutsch.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Salma Liban Yusuf nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06171) 62400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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