PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ vermisste Jugendliche aus Usingen +++

Bild-Infos

Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Pressemitteilung der Polizeistation Usingen vom So., den 25.01.2026 14-jährigee Amelia K. wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise. Seit Freitag, den 23.01.2026 wird die 14-jährige Amelia Kaszyc aus Usingen vermisst. Die Vermisste konnte zuletzt am Abend gegen 18:00 Uhr durch ihre Schwester in der gemeinsamen Wohnung gesehen werden. Die Amelia K. hat die Wohnung dann wortlos verlassen. Die umgehend durch die Polizei eingeleiteten Suchmaßnahmen nach der Jugendlichen erbrachten bisher keine Hinweise darauf, wo sich die Vermisste aufhalten könnte. Amelia K. ist 173 cm groß, schlank und hat braune Haare. Zuletzt war sie bekleidet mit einem schwarzen Pullover und einem schwarzen Mantel. Wer kann Hinweise über den Aufenthaltsort der Vermissten machen? Sollten Sie die Vermisste seit Freitagabend 18:00 Uhr gesehen haben oder haben Hinweise über seinen derzeitigen Aufenthaltsort, melden Sie dies bitte an die Polizeistation Usingen Tel.-Nr. 06081 - 92080 oder jede weitere Polizeidienststelle.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell