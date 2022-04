PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebe stehlen Elektrofahrrad und Akkus +++ Trickbetrügerin macht Beute in Geschäft +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebe stehlen Elektrofahrrad und Akkus, Oberursel, Weißkirchen, An der Untermühle 07.04.2022, gg. 03.40 Uhr

(pa)In Oberursel Weißkirchen waren in der Nacht zum Donnerstag Fahrraddiebe am Werk. Gegen 03.40 Uhr hebelten zwei bislang unbekannte Täter in der Straße "An der Untermühle" die Haustür eines Mehrfamilienhauses sowie die Tür zum Kellergeschoss auf. Sie entwendeten daraus ein weißes Pedelec des Herstellers "Riese & Müller" sowie die Akkus zweier weiterer Elektrofahrräder. Der Wert des Diebesguts beläuft sich insgesamt auf etwa 3.500 Euro. Nach Zeugenangaben soll es sich bei den Tätern um zwei etwa 175cm große und schlanke Männer gehandelt haben. Sie seien dunkel gekleidet gewesen und haben Basecaps getragen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die in der Nacht möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Trickbetrügerin macht Beute in Geschäft, Königstein im Taunus, Hauptstraße, 07.04.2022, gg. 11.35 Uhr

(pa)Am frühen Donnerstagmittag war in Königstein eine Trickbetrügerin unterwegs. Gegen 11.35 Uhr betrat eine Frau ein in der Hauptstraße ansässiges Geschäft und gab vor, etwas kaufen zu wollen. Nach der Bezahlung mit einem großen Geldschein fing die angebliche Kundin ein Streitgespräch mit der Verkäuferin an, in dem sie letztlich die Rückzahlung forderte. Bei der Rückabwicklung des Kaufs gelang es der Täterin durch geschicktes Ablenken, weniger Wechselgeld an die Verkäuferin zurückzugeben als sie erhalten hatte, wodurch dem Laden letztendlich ein Schaden von 100 Euro entstand. Als dies auffiel, hatte die Betrügerin das Geschäft bereits in unbekannte Richtung verlassen. Sie wird beschrieben als circa 20 bis 30 Jahre alt und dünn mit lockigem Haar. Getragen habe die Frau ein gelbes Oberteil und dunkle Jeans. Gesprochen habe sie Deutsch ohne Akzent. Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

3. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Montag: Wehrheim, Usinger Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell